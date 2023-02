Geissenovci na Slovensku pokračujú v škandáloch: Prednostná jazda s húkačkou! Mali na to právo?

Každý deň nový škandál. Hoci milionárska rodina Geissenovcov vyvoláva kontroverzie často a rada, na Slovensku to s nimi trochu prehnala.

častí ich šou, jazdili po cestách v sprievode motorky so zapnutou húkačkou a prevážali sa aj so Sulíkom súkromným vrtuľníkom.

Na čo potrebovali predvoj?

Vozidlo so zapnutou zvukovou signalizáciou, zastavovanie ostatnej dopravy či prejazd na stopku. Okrem sanitiek, hasičských áut či vozidiel ozbrojených síl si také niečo môžu dovoliť v naliehavých prípadoch napríklad ústavní činitelia, generálny prokurátor či zahraničné štátne návštevy. V skutočnosti však túto „vymoženosť“ využila počas návštevy Slovenska aj milionárska rodinka. „Môžu to robiť? Môžu zastaviť dopravu?“ pýta sa v najnovšom diele dcéra Davina svojho otca Roberta, keď počas jazdy vypožičaným veteránom z Moravian nad Váhom sledujú, ako im razí cestu motorka so zapnutou húkačkou.