Najvášnivejší pár Hollywoodu sa mal rozísť: Podviedol Machine Gun Kelly Megan Fox s touto ženou?!

Svätý Valentín? Ani počuť! Herečka Megan Fox (36) má za sebou najhorší sviatok zaľúbených, aký len môže byť. Dôvodom je údajne ostrá hádka so snúbencom Machine Gun Kellym (32), od ktorého zásnubný prsteň už nenosí.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Azda najvášnivejší pár Hollywoodu čelí problémom v raji! Dvojica sa podľa zdroja zo svojho okolia cez víkend pochytila, výsledkom čoho je nabrúsená Megan, no nielen to. „Oficiálne nezrušili zásnuby, ale Megan si dala prsteň dolu,“ uviedol zdroj pre People. Dodal tiež, že problémy mali aj v minulosti, ale tentoraz to vyzerá na vážnejší zádrh. Hoci nepovedal, čo bolo príčinou hádky, niečo naznačila samotná herečka na svojom instagramovom účte.

„Tú nečestnosť môžeš ochutnať, máš jej plný dych,“ napísala. Slová odkazujú na pieseň Pray You Catch Me, voľne preložiteľné ako Modlím sa, aby si ma chytil od Beyoncé (41). V nej 32-násobná držiteľka ceny Grammy spieva o nevere svojho manžela Jay-Z (53).