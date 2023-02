Zábery „krádeže zlata“ na Bratislavskom hrade vyvolali nečakanú reakciu: Cenzúra v Geissenovcoch?!

Menili obsah na poslednú chvíľu? Nemecká televízia RTL Zwei od tohto týždňa vysiela slovenskú časť reality šou Geissenovci. Jej prvých päť dielov sa u nás nakrúcalo vlani v máji, pričom už ich promo vzbudilo na Slovensku veľký rozruch.

Dcéry manželov Geissenovcov sa totiž na Bratislavskom hrade zabávali tak, že oškrabávali zlatý náter zo zrkadiel. Práve táto pasáž sa však do prvých dvoch častí relácie, ktoré mapovali aj návštevu národnej pamiatky, nedostala.

Geissenovci prišli na Slovensko nakrúcať svoju šou na pozvanie Richarda Sulíka, pričom on sám, na prekvapenie mnohých, pôsobil ako akýsi turistický sprievodca milionárskej rodiny. Ostrú debatu rozprúdil aj začiatok vysielania týchto častí v nemeckej televízii uplynulý pondelok. RTL Zwei na svojom profile na sociálnej sieti pár dní vopred zverejnila upútavku, kde si dcéry Davina a Shania obzerajú priestory Bratislavského hradu. Ukazovala, ako sa staršia Davina zrazu po­dujme v Zrkadlovej sieni odlúpnuť kus zlatého náteru z rámu zrkadla. Popri zoškrabávaní sa so sestrou Shaniou sporí o to, či ide o pravé zlato, a nakoniec víťazoslávne odpochoduje so svojím „úlovkom“, ktorý ukazuje na dlani.



Volanie do Nemecka

Návštevu Hradu mapuje prvá epizóda Geissenovcov. Tí si obzerajú viaceré miestnosti slovenskej národnej pamiatky, no na prekvapenie už diváci neuvidia správanie ich dcér, ktorými sa televízia chválila v upútavke. Tomu, že vysielateľ alebo producenti si uvedomili, že milionári s takýmto správaním prestrelili, nasvedčuje aj to, že zo sociálnej siete promo po pár hodinách od zverejnenia stiahli.