Hudobný svet smúti: Zomrel americký rapper († 54) a zakladajúci člen známeho tria

Vo veku 54 rokov zomrel americký rapper a producent David Jolicoeur, zakladajúci člen hip-hopového tria De La Soul. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na americké médiá.

Príčinu úmrtia rodáka z New Yorku, ktorý vystupoval aj pod prezývkou Trugoy the Dove, nezverejnili. V posledných rokoch však hudobník otvorene rozprával o svojom kongestívnom srdcovom zlyhaní.

Jolicoeur spoluzaložil legendárne trio De La Soul spolu s Posdnuosom (Kelvin Mercer) a Maseom (Vincent Lamont Mason Jr). Formácia ovplyvnila hip-hop koncom osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov a minulý týždeň jej v rámci tribute žánru vzdali poctu počas udeľovania cien Grammy v Los Angeles.

Ich debutový album 3 Feet High and Rising z roku 1989 dosiahol prvú priečku žánrového rebríčka r'n'b/hip-hop magazínu Billboard a často sa objavuje aj medzi najlepšími albumami v dejinách. Obsahuje napríklad hity The Magic Number alebo Me, Myself and I. Formácia má na konte deväť štúdiových albumov a jednu koncertnú nahrávku.