Veľké prekvapenie na pódiu: Rihanna je znovu tehotná! Počas šou ukázala bruško

Spevácka diva vystúpila na nablýskanom pódiu počas finále Super Bowl 2023. Počas vystúpenia však divákov zaskočila obrovským prekvapením. Počas šou si hladkala bruško, ktoré vykúkalo spod žiarivo červeného overalu. A ako sa podarilo portálu People potvrdiť, Rihanna je naozaj tehotná a svoje druhé dieťa čaká s raperom A$AP Rocky, ktorému vlani v máji porodila prvé dieťa.

Rihanna reveals she is pregnant with her second child during her #SuperBowl Halftime performance. pic.twitter.com/IsSFZ3X4MZ