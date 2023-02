Legendárny anglický hudobník a zakladateľ skupiny Beatles Paul McCartney (80) odhalil svoju romantickú stránku.

Rodák z Liverpoolu na svojom webe vysvetlil, že pokiaľ ide o sviatky, ako je napríklad Valentín, ide na maximum, aby svoju manželku Nancy Shevell (63) zasypal láskou a náklonnosťou.

„Úplne to s Valentínom preháňam! Myslím tým, že nie je len jedno prianie, po izbe sú schované kartičky a niekedy sa veci dokonca prenesú do ďalšieho dňa - je to úplne hlúpe. Ak je nejaká zámienka na zábavu, tak to preháňam!“ priznal hudobník.