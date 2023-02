Madonnin hnev pokračuje: Najprv kritika, ostré slová a teraz? Ospravedlňovať sa nemieni!

Urazené ego! Madonnu (64) zjavne kritika na jej vynovenú tvár z udeľovania hudobných cien Grammy hlboko ranila. Hoci už svojim kritikom naložila so slovami, aby sa jej poklonili, hnev ju ešte neopustil. Takto najnovšie provokuje na instagrame. Má to však jedno veľké ale!

Za svojím tvrdým odkazom kritikom si pevne stojí. O tom svedčí aj speváčkin drsný rifľový kabát a nohavice s dierami, ktorými sa pochválila na instagrame. Tie majú potvrdzovať aj jej nedávne slová: „Pokloňte sa, suky!“ Hoci nikto kráľovnú popu nechce oberať o ilúzie, počet dier na oblečení skutočne pôsobí, ako by sa na nej vyzúrili hladné psy.

Madonna to však zrejme berie ako názornú ukážku toho, koľko kritiky sa do nej za posledné dni zahryzlo, no napriek tomu to zvládla so vzpriamenou hlavou. Zároveň tým všetkým dala najavo, že ospravedlňovať sa za to, aká je, sa rozhodne nikomu nebude. Naďalej tiež pripisuje vinu za svoju nepoznateľnú tvár fotografovi, ktorý fotky zhotovil s dlhým objektívom.