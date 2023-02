Madonna na Grammy šokovala vizážou, teraz posiela zúrivý odkaz: Mrchy, klaňajte sa mi!

Kráľovná popu Madonna sa v nedeľu objavila na odovzdávaní Grammy a z jej aktuálnej vizáže boli šokovaní ľudia po celom svete.

Fans say Madonna was “unrecognizable” during Grammy's speech 😳 pic.twitter.com/rATs0fW61v — Daily Loud (@DailyLoud) February 6, 2023

Pritom aj človek, ktorý speváčku práve nesleduje, pri pohľade na jej posledné fotky spozná, že jej tvár prešla drastickou úpravou plastickej chirurgie. Aj mnohí fanúšikovia sa zhodujú, že to so snahou bojovať s prejavmi starnutia prehnala. Ona s tým dôrazne nesúhlasí. Divne vraj vyzerala kvôli fotoaparátom s dlhými objektívmi.





Reakcia Madonny preto na seba nenechala dlho čakať a hejterom poslala prostredníctvom sociálnej siete Instagram jednoznačný odkaz. „Bolo mi cťou predstaviť Kim Petrasovú a Sama Smitha na odovzdávaní cien Grammy. Chcela som odovzdať poslednú cenu, ktorou bol Album roka, ale myslela som, že je dôležitejšie, aby som predstavila prvú transženu vystupujúcu na Grammy, okamih, ktorý tvorí históriu! A navyše vyhrala Grammy! Namiesto toho, aby sa sústredili na to, čo som povedala vo svojom prejave, ktorý bol o poďakovaní za nebojácnosť umelcov, ako je Sam a Kim, mnoho ľudí sa rozhodlo hovoriť iba o detailných záberoch mojej tváre zhotovenej dlhým objektívom fotoaparátu, ktorý skreslí každú tvár!," uviedla v príspevku Madonna, ktorá samu seba označila za obeť ageizmu a misogýnie.





"Tento svet odmieta oslavovať ženy po 45. roku života. Žijeme vo svete, ktorý cíti potrebu ženu trestať, ak má aj naďalej silnú vôľu, je pracovitá a dobrodružná. Nikdy som sa neospravedlňovala za žiadne svoje tvorivé rozhodnutia ani za to, ako vyzerám alebo sa obliekam, a ani s tým nemienim začať. Médiá ma od začiatku mojej kariéry ponižujú, ale chápem, že je to všetko skúška, a som rada, že môžem robiť priekopníčku, aby to všetky ženy, ktoré prídu po mne, mali v nasledujúcich rokoch jednoduchšie. Slovami Beyoncé – Dušu mi nezlomíš. Teším sa na mnoho ďalších rokov podvratného správania, posúvania hraníc, postavenia sa patriarchátu, a hlavne si budem užívať svoj život. Klaňajte sa mi, mrchy!“