Ďalšia rana pre Harryho a Meghan: Kto ich chce pohnať pred súd?! Chúlostivé, čo je príčinou

Samantha Markle (58) zažalovala svoju mladšiu sestru Meghan Markle (41) a to z dôvodu, že Meghan spolu s manželom, princom Harrym (38), v rozhovore pre Oprah Winfrey útočila na Samanthu a ich otca Thomasa (78).

Samantha teraz požaduje odškodné vo výške 75-tisíc. Hoci sa Meghan snažila žalobu zastaviť, sudca teraz rozhodol, že Samantha má právo na proces a Meghan aj Harry musia vypovedať pred jej advokátmi. Teraz sa teda Meghan a Harry budú musieť podrobiť výsluchu v rámci súdneho procesu. Počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov budú musieť odpovedať na mnoho veľmi citlivých otázok vrátane tej, či bola zosnulá kráľovná Alžbeta II. rasistka.

Meghanini advokáti odmietli odpovedať na tridsaťosem otázok Samanthiných advokátov, ktorí uvádzajú tieto otázky v rámci žaloby na Federálnom súde na Floride. Namiesto toho požiadali o zamietnutie žaloby a zastavenie procesu zisťovania informácií.





Sudkyňa Charlene Edwardsová Honeywellová ale odmietla zastaviť proces zisťovania informácií. Naznačila však, že Meghan môže uspieť s úplným zamietnutím celej žaloby. „Žalovaná Markle nepreukázala, že by nezvyčajné okolnosti odôvodňovali požadované zrušenie dopytovania alebo že by vznikla ujma či neprimeraná záťaž, ak súd prerušenie nenariadi. Hoci predbežný pohľad na návrh na zamietnutie žaloby naznačuje, že niektoré z nárokov proti nej môžu byť zrelé na zamietnutie, preskúmanie v tejto chvíli neodhaľuje jasný náznak toho, že Súdny dvor žalobu v celom rozsahu zamietne. Žalovaná Markle teda nespĺňa vysoký štandard, ktorý je vyžadovaný na prerušenie zisťovania až do vyriešenia návrhu na vydanie rozhodnutia,“ uviedla v rozhodnutí súdu Edwardsová Honeywellová.