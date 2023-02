Madonna svojim vzhľadom vystrašila ľudí, zarazení sú aj plastickí chirurgovia: Toto všetko má urobené!

Madonna (64) sa na tohtoročnom udeľovaní cien Grammy objavila ako jeden z hostí, ktorí odovzdávali sošky víťazom. A svojím bizarným vzhľadom mnohých vystrašila. Úplne vyhladená, no mŕtvolná tvár bez mimiky dokazuje, že to s botoxom a výplňami prehnala. Zhodujú sa na tom aj lekári, ktorí sami vykonávajú takéto zákroky na tvári.

Madonna má nevýhodu v tom, že patrí k najznámejším osobnostiam sveta už vyše tridsať rokov. Teda jej tvár vídame často v médiách. Na internete pritom zostávajú záznamy o tom, ako sa jej tvár premieňa. Bohužiaľ v posledných rokoch dochádza k výrazným zmenám v jeho rysoch. Keď však v nedeľu večer vystúpila na pódium, aby odovzdala cenu Grammy 2023, bola na nepoznanie aj pre svojich najvernejších fanúšikov, čo vyvolalo obrovskú debatu na sociálnych sieťach.

Fans say Madonna was “unrecognizable” during Grammy's speech 😳 pic.twitter.com/rATs0fW61v — Daily Loud (@DailyLoud) February 6, 2023