Známe osobnosti spomínajú: Aká bola Naďa Urbánková († 83)? Krásne slová kolegov

Speváčka a herečka Naďa Urbánková († 83), ktorá nás opustila uplynulú sobotu po ťažkom boji s covidom, zanechala v srdciach blízkych, fanúšikov a známych nezmazateľnú stopu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Spomienky na ňu si zachovali aj známe osobnosti, ako sú moderátorka Alena Heribanová (67) a speváci Peter Stašák (72) či Helena Vrtichová (70). Vyzdvihli jej prajnosť, obetavosť a zmysel pre humor. Ten ju neopúšťal ani po neúspešných vzťahoch či po boji s rakovinou. O svojom neľahkom živote vždy hovorila s nadhľadom.

Spevák Peter Stašák s Naďou Urbánkovou pravidelne vystupoval v televízii. „Ja som ju mal veľmi rád. Mala úžasný zmysel pre humor. Bola to veľmi milá kolegyňa,“ zaspomínal si pre Nový Čas. „Dokonale varila. Vždy nám na koncerty doniesla nejaké dobroty. Bola to jedna zlatá ,holka‘. Nás spájalo aj to, že sme obe nosili okuliare. V tom čase sme boli jediné,“ pridala speváčka Helena Vrtichová.





„Naďu si pamätám ako elegantnú dámu a sólistku Country Beatu Jiřího Brabca. Na Bratislavskej lýre som s ňou nahrával rozhovory a vždy bola vtipná a inteligentná,“ povedal básnik a textár Ľuboš Zeman. Jej smrť po repríze Anjelov strážnych oplakala aj moderátorka Alena Heribanová: „Mala som ju rada ako speváčku, preto ma v roku 2013 potešilo, že je v Bratislave. Vždy ma dojímalo, že táto výnimočná speváčka mala veľké srdce a dokázala ho otvoriť aj pre ostatných s takou emóciou a láskou k ľuďom, že pre nich bolo to stretnutie nezabudnuteľné.“