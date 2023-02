Beyoncé kraľuje cenám Grammy: Neuveriteľné, koľko ich má na konte! Prečo svoj rekord skoro zmeškala?

Queen Bey už viac nie je len prezývka! Americká speváčka Beyoncé (41) je totiž právoplatnou hudobnou kráľovnou. Na pomyselný trón ju dosadil rekordný počet 32 cien Grammy, ktoré má umelkyňa po tejto nedeli na konte.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Doterajším držiteľom najväčšieho počtu zlatých gramofónov bol britský dirigent s maďarskými koreňmi Georg Solti. Ten ich pred svojou smrťou v roku 1997 získal 31. Beyoncé však jeho rekord po 26 rokoch vyrovnala a prihodila k tomu ešte jednu cenu. Stalo sa tak v nedeľu počas 65. ročníka udeľovania cien Grammy v losangeleskej aréne Crypto.com Arena.





Hoci pre dopravné zápchy diva zmeškala príchod na červený koberec i svoju prvú cenu večera, historickú 32. sošku si napokon prevzala osobne so slzami v očiach. „Ďakujem veľmi pekne. Snažím sa nebyť príliš emotívna. Snažím sa len prijať túto noc. Chcem poďakovať Bohu za to, že ma ochraňuje. Ďakujem, Bože. Rada by som poďakovala svojmu strýkovi Jonnymu, ktorý tu nie je, ale je tu duchom,“ ďakovala dojatá speváčka. Nezabudla ani na svojich rodičov, manžela Jay-Z (53) či ich tri deti.

Beyoncé jej najnovší album Renaissance vyniesol deväť nominácií, z ktorých premenila štyri. Domov si tak odniesla sošky pre najlepší tanečný alebo elektronický hudobný album, tanečnú alebo elektronickú nahrávku či najlepšiu R&B pieseň a tradičné R&B vystúpenie.





Beyoncé