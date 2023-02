Arnold Schwarzenegger bol účastníkom desivej nehody: Svedkovia prezradili, čo sa odohralo!

Nemohol tomu zabrániť? Akčný hrdina Arnold Schwarzenegger bol cez víkend účastníkom dopravnej nehody. Polícia zatiaľ robí tajnosti, no svedkovia prezradili, čo sa malo v osudných momentoch udiať.

Herec rakúskeho pôvodu v nedeľu ráno prechádzal ruším mestom Los Angeles, keď mu mala pod kolesá vojsť nepozorná cyklistka. Tá skončila s množstvom odrenín a pomliaždenín v nemocnici.

Podľa očitých svedkov, ktorí hovorili s privolanou políciou, však za to Arnold nemohol. Cyklistka mu podľa nich nedala prednosť a vošla mu do pruhu. Policajti si vypočuli aj hviezdu filmu Terminátor a prepustili ju domov. Cyklistku záchranári previezli do nemocnice, kde je v stabilizovanom stave a boli jej ošetrené ľahké zranenia.