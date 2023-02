Kedysi rozkošnú Olsenku by ste dnes ani nespoznali: Aha, ako sa zmenila hviezda detských trhákov!

Kedysi mimoriadne úspešnú herečku Ashley Olsen (36) by ste si dnes ani nevšimli. Blondína a jej dvojča Mary-Kate (36) zažili najväčšiu slávu najmä v detstve a počas dospievania, keď mladí diváci po celom svete sledovali filmy, v ktorých sestry hviezdili.

Vysoko vyleteli a dopadli na samé dno. Sláva hereckým duom poriadne zamávala a sestry čelili nástrahám osudu, ktoré im pod nohy kládlo zdravie, sláva či šoubiznis. Ashley si súkromie stráži ako oko v hlave a na verejnosti sa už neukazuje toľko čo kedysi, no šikovným paparazzom sa podarilo zachytiť ju na ulici v New Yorku. Nevedno kam mala niekdajšia televízna hviezda namierené, no v nenápadnom outfite a ovešanú taškami by ste hviezdnu herečku len ťažko spoznali.

Zdá sa však, že Ashley konečne zažíva radostné obdobie. Podľa PageSix sa Olsenka vlani krátko po Vianociach vydala za dlhoročného priateľa Louisa Eisnera, ktorý ju v roku 2019 požiadal o ruku. Dvojica spolu ranila 5 rokov a skočila do chomúta pred asi len 50 ľuďmi. Zrejme poučená z vlastných nepríjemných zážitkov herečka svojho milého na prominentné akcie veľmi nevodí, a preto jej manžel stále zostáva zahalený rúškom tajomstva.

