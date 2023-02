Ceny Grammy v divokých outfitoch: Sexica len v podprsenke, spevák s holou hruďou a Heidu Klum takmer vypadli...

V Los Angeles sa v noci konalo 65. odovzdávanie cien Grammy. Celebrity sa predviedli v divokých outfitoch, no sošku gramofónu si domov odniesli len tí najlepší hudobníci z najlepších.

Zdá sa, že muzikanti, ktorí sa zúčastnili výnimočného večera, sa predbiehali v tom, kto zvolí najbláznivejší outfit. Na smolu niektorých, ceny Grammy sa odovzdávali za ten najväčší talent, nie za najväčšie módne prekvapenie.

Mimoriadne úspešne skončila americká speváčka Beyoncé, ktorá totálne zabodovala a získala ďalšie štyri ocenenia. Celkovo má už sexi bruneta 32 zlatých gramofónov, čo je rekord v 65-ročnej histórii týchto ocenení. Neuspela však v kategórii album roka, v ktorej triumfoval britský spevák Harry Styles. Ceny si odniesli hlavní favoriti ako Adele, Taylor Swift či Lizzo, no v najprestížnejších kategóriách to bolo samé prekvapenie.

Beyoncé bola favoritkou večera s deviatimi nomináciami. Ceny jej udelili za najlepší tanečný alebo elektronický hudobný album (Renaissance) a nahrávku (Break My Soul), najlepšiu R&B pieseň (Cuff It) a tradičné R&B vystúpenie (Plastic Off the Sofa). Prekonala britského dirigenta maďarského pôvodu Georga Soltiho, ktorý bol doterajším držiteľom rekordných 31 ocenení Grammy.