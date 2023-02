Slávny herec sa stretol s jasnovidcom: Proroctvo donútilo hviezdu okamžite konať

Váhanie ukončil veštec. Herec Matthew McConaughey (53) sa vrátil v čase a zaspomínal na zážitok spred vyše 20 rokov. Údajný jasnovidec vtedy mladému hercovi pomohol posunúť kariéru vpred.

Rodák z Texasu nad ponukou nakrútiť film Ako prísť o muža za 10 dní dlho váhal, ale kvôli odporúčaniu jasnovidca sa rozhodol behom jednej noci. „Musíte to urobiť, inak to bude jedna z najväčších výčitiek vo vašom živote,“ dozvedel sa vraj Matthew od nemenovaného veštca.

„Spomínam si, ako som raz večer na prechádzke po Sunset Boulevarde zvažoval, či do toho pôjdem, alebo nie. Zrazu ku mne odniekiaľ prišiel chlapík, bol to veštecký guru a hovorí: ‚Môžem vám rýchlo povedať, akú máte budúcnosť? Ja na to: ‚Hej, človeče. Jasné.“ A on hneď: ‚Práve teraz zvažujete jeden film. Je to romantická komédia. Musíte to urobiť, inak to bude jedna z najväčších výčitiek vášho života. Bude to nárez, bude to neuveriteľný zážitok a zarobí to hromadu peňazí,“ spomenul Matthew v rozhovore pre magazín Vanity Fair.

McConaughey bol spočiatku nedôverčivý, ale proroctvo tajomného cudzinca naňho zapôsobilo. „Spomínam si, že som si hovoril, toho človeka snáď najalo štúdio? Zasmial som sa tej myšlienke, ale tiež si spomínam, že som o tom vážnejšie uvažoval. Myslím, že som dokonca na druhý deň ponuku prijal,“ dodal otec troch detí, ktorý nakoniec film, ktorý po svete zarobil 170 miliónov dolárov, nakrútil.