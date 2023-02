Naďa Urbánková († 83) nemala jednoduchý život: Muži sa s ňou nemaznali! Obetovala to najdrahšie

Speváčka a herečka Naďa Urbánková († 83) prežila život bohatý na udalosti, nie všetky však boli prechádzka ružovou záhradou. Zosnulá päťnásobná zlatá Slávica, ktorá z tohto sveta navždy odišla 3. februára, zažila v živote znásilnenie vlastným otcom, stratu dieťaťa a na vlásku visel život aj jej jedinej dcéry Jany Fabiánovej (43).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vydatá bola trikrát a posledné manželstvo s doktorom Josefom Havlíkom († 87), so Švajčiarom českého pôvodu, ju dostalo nielen na mizinu, ale vážne sa podpísalo i na jej zdravotnom stave.

Česká speváčka, ktorej imidžom sa stali dioptrické okuliare rôznych farieb a tvarov, to v živote nemala jednoduché. Zatiaľ čo sa jej v speve a v herectve nesmierne darilo, v súkromí trpela. V autobiografii Příště lépe opísala aj svoje manželstvá s Karlom Urbánkom, Jiřím Nemejovským a so Švajčiarom českého pôvodu, ktoré bolo doslova nočnou morou. Hovorí o ňom s veľkou dávkou irónie a svojho ex nikdy nenazve inak ako doktor Havlík.

Potreboval sestričku



Tento nepopulárny príbeh sa začal po tom, čo si českí rodáci objednali do Švajčiarska skupinu Fešáci s podmienkou, že s nimi musí spievať Naďa Urbánková. Vďaka tomu sa dostala na akciu, kde spoznala svojho tretieho a posledného manžela. „Naraz sa rozleteli dvere a dovnútra vstúpil satan. Viete, ako sa kreslia v rozprávkových knižkách čerti? Tak nejako vyzeral,“ zaspomínala si speváčka s tým, že sa ho zľakla.