Za usmiatou tvárou Davida Gránského sa skrýva veľká bolesť: Moderátor šou ČSMT má smutné tajomstvo

Nedokázal o tom prehovoriť vyše roka! Sympatický český moderátor David Gránský (30) je divákom známy najmä zo šou Česko Slovensko má talent. Navonok usmiaty chlap, vo vnútri však plný smútku, ktorý držal v sebe aj pri prípravách televízneho projektu plného talentov v roku 2021.

David a jeho manželka Nikola (29) prišli o svoje vytúžené bábätko, čo ich položilo na kolená. David sa potreboval so svojimi bolesťami vyrovnať sám a v tichosti. Čo však bolo pre neho najťažšie, bolo pozerať sa na to, ako to celé prežívala jeho milovaná žena.

V živote ho nič tak nezasiahlo ako deň, keď lekári vyriekli slová - vášmu dieťatku prestalo biť srdiečko, je nám to ľúto. Táto smutná správa moderátora Davida Gránského a jeho manželku Nikolu skľúčila a nedokázali ju dlhé obdobie prijať. Všetko sa to odohralo v lete v roku 2021, keď Nikola na konci tretieho mesiaca o malý zázrak prišla.

Do rodiny okrem smútku prišlo aj obrovské ticho, ktoré všetko skomplikovalo. „Nikdy som to médiám nepovedal. Vlastne o tomto veľmi smutnom období vôbec nehovoríme, čo je možno nesprávne,“ prezradil moderátor pre Blesk TV Magazín.