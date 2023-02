Trpké slová Ashtona Kutchera: Exmanžel Demi Moore priznal bolestivú traumu

Herec Ashton Kutcher sa v rozhovore pre časopis Esquire zveril s tým, že jeho bývalá manželka Demi Moore počas ich manželstva potratila.

Pre Ashtona to bola obrovská trauma, išlo totiž o jeho prvého potomka. Demi už mala tri dcéry z prvého manželstva s Brucom Willisom. Ashton bol navyše o dosť mladší ako ona, chýbali mu skúsenosti, takže sa s tým vyrovnával veľmi ťažko.

„Stratiť dieťa, o ktorom si myslíte, že ho budete mať, a navyše keď už je to tak blízko, že si myslíte, že sa naozaj narodí, to je naozaj veľmi bolestivé. Každý sa s tým vyrovnáva inak,“ zveril sa Kutcher americkej edícii magazínu Esquire. Po potrate sa s Demi niekoľko rokov neúspešne pokúšali o umelé oplodnenie, ale nikdy to už nevyšlo. Vyvolávalo to medzi nimi veľký stres, takže sa manželstvo rozpadlo.





Ashton sa druhýkrát oženil, s kolegyňou Milou Kunisovou, s ktorou má osemročnú dcéru Wyatt a šesťročného syna Dimitriho. „Milujem deti. Keby som nemal rád deti, nevzal by som si ženu, ktorá má tri deti,“ uviedol Ashton, ktorý bol svojho času nevlastným otcom Rumer, Scout a Tallulah Willisových. „Nič nevyvolá silnejší pocit zlyhania ako rozvod. Rozvod je ako totálne zlyhanie. V manželstve ste zlyhali,“ dodal Kutcher.