Britney Spears vyšla s kožou na trh: Toto je dôvod, prečo sa na Instagrame vystavujem na obdiv!

Na spočítanie toho, koľkokrát si Britney Spears zmazala svoj instagramový účet, aby sa na sociálnu sieť po pár dňoch vrátila, by človeku nestačili ani prsty na rukách.

Speváčka po poslednom odchode priznala, že je citlivá a vadí jej akákoľvek kritika. Teraz v ďalšom príspevku bola ešte úprimnejšia a napísala, že na Instagram chodí a vystavuje sa na obdiv, pretože loví komplimenty.



"Toto video nie je také dobré ako to minulé v tomto outfite, pretože som ešte len zisťovala, ako s tým pracovať. Je to vlastne super a cítila som sa pyšná na svoj prvý pokus s týmto kruhovým svetlom! Bez hanby lovím komplimenty. Áno, je to tak!" napísala Britney k novému príspevku, v ktorom používa profesionálne kruhové svetlo pre fotografov.