Už sú piati! Hviezdnemu spevákovi porodila krásna modelka tretie dieťatko

Spevák Adam Levine (43) zo skupiny Maroon 5 je trojnásobným otcom.

Hudobníkovi porodila tretieho potomka o deväť rokov mladšia bývalá modelka Victoria's Secret Behati Prinslo (34). Dvojica má šesťročnú Dusty a štvorročného Gia. Adam ani Behati zatiaľ o narodení dieťaťa nehovorili verejne.