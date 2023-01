Naďu Urbánkovovú museli previezť do inej nemocnice: Je známa speváčka v ohrození života?!

Je na tom, žiaľ, zle, momentálne k nej nemôže ísť ani dcéra. Temperamentná česká speváčka Naďa Urbánková (83), ktorej poznávacím znamením sú dioptrické okuliare, sa ocitla v nemocnici po nakazení sa koronavírusom.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

To by samo o sebe nebolo až také nebezpečné, ale ako staršia osoba po onkologickom ochorení je v ohrození. Preto bol nutný prevoz do inej nemocnice a ustaraná dcéra Jana Fabiánová (43) prosí fanúšikov speváčky o modlitbu. To by samo o sebe nebolo až také nebezpečné, ale ako staršia osoba po onkologickom ochorení je v ohrození. Preto bol nutný prevoz do inej nemocnice a ustaraná dcéra Jana Fabiánová (43) prosí fanúšikov speváčky o modlitbu.

Strach dcéry o mamu je opodstatnený. Speváčka, herečka a moderátorka Naďa Urbánková sa najprv ocitla na internom oddelení nemocnice v Pelhřimove. Odtiaľ ju s ťažkým priebehom covidu previezli do Prahy. Obavy o zdravie vzbudzuje jej vek, prekonané onkologické ochorenie z roku 2009, keď jej museli amputovať oba prsníky, a hospitalizácia pre problémy s dýchaním a so srdcom spred troch rokov. Dcéra preto robí, čo môže, aby milovanej mame pomohla.

„Ak máte v tejto neľahkej dobe kúsok modlitby navyše, prosím, venujte ju dnes mojej maminke,“ požiadala na sociálnych sieťach. „Je v nemocnici s covidom a nie je jej vôbec dobre. Prosím, nevolajte jej, nemôže sa dostať k telefónu. Len na ňu, prosím, myslite,“ pokračovala s vysvetlením a pre maminých fanúšikov pridala milú ponuku: „Ak jej budete chcieť niečo odkázať, pokojne píšte sem pod post. Vytlačím to pre ňu a nechám odovzdať. Bohužiaľ, ani ja za ňou momentálne nemôžem ísť.“