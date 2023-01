Milovníčka zimy Pizingerová: Zo sauny rovno do snehu a nahý manžel na záhrade!

Niekto zimu neznáša, iní ju milujú! Snehovej nádielke sa dozaista potešili v rodine Venduly Pizingerovej. Riaditeľka nadačného fondu Kvapka nádeje spolu s manželom Jozefom a synom využili chladné počasie naplno.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Vdova po známom českom skladateľovi Karlovi Svobodovi († 68) pred vyše 2 rokmi porodila manželovi Josefovi syna, ktorý dostal meno po otcovi. Malý Josef si užil saunu spolu s mamou a drobné chlapča sa pridalo i k následnému otužovaniu.

"Zo sauny rovno do snehu a potom do bazénu. Ja teda len do snehu, chlapci sú otužilí," napísala známa Češka k fotkám. Na jednom zábere sa Pizinger prechádza po snehu úplne nahý, čo sa zapáčilo ženám v komentároch. "Ďakujeme za pána manžela," vtipkovali v komentároch pod fotkami.