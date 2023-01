Česká hudobná scéna smúti: Zomrel spevák († 55) legendárnej pražskej kapely

Vo veku 55 rokov zomrel v pondelok ráno po krátkej chorobe spevák a gitarista punkrockovej skupiny Plexis Petr Hošek. Správu, ktorá sa objavila na sociálnych sieťach, potvrdil aj hudobný kolega Petr Hrabalík.

Hošek bol výraznou postavou tuzemskej punkovej scény. Pôsobil aj v skupinách Do radu!, Michael's Uncle alebo Svatý Vincent. O jeho širokom hudobnom rozptyle svedčí aj pôsobenie v projekte Maradona Jazz aj vystupovanie v úlohe DJ ako DJ Mucho. Zaujal ho predovšetkým latinskoamerický jazz. "Vďaka za ten rok po tvojom boku na pódiu. Bolo to neskutočne krásne a intenzívne. Nech sa ti páči v punkovom nebi Péťo," napísal dnes na svoj facebook basgitarista Vlasta Zahradník.

Zatiaľ čo hudobný štýl punk budí skôr vášne, emócie, kontroverzie a občas aj všeobecné pohoršenie, Hošek s Plexis svoj svet vždy prezentoval ako jeden veľký večierok. Vypovedá o tom aj ich najväčší hit Svet sú bary. "Tak to jednoducho je. Pre mňa je punk predovšetkým zábava, môj štýl života nepredstavuje byť permanentne naštvaný. Vyjadril by som to heslom 'se*e ma byť na*raný'," uviedol pred časom.