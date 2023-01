Pohreb Lisy Marie Presley († 54): Pohľad na mamu Priscillu trhal srdce! Dojemné, čo uviedla v prejave

V nedeľu (22.1.) sa v sídle Graceland v americkom Memphise konala posledná rozlúčka s dcérou kráľa rockenrolu Elvisa Presleyho († 42), Lisou Marie († 54).

S dojímavým príhovorom vystúpila počas spomienkovej ceremónie, na ktorej sa zúčastnila rodina a blízki, aj jej matka Priscilla Presley. "V roku 1968 vstúpila do nášho sveta, narodila sa unavená, krehká, no napriek tomu silná. Bola jemná, no bola plná života. Vždy vedela, že tu nebude príliš dlho," povedala Priscilla s tým, že jej srdce je zlomené, pričom odkázala Lise, že ju všetci milujú.

Na obrade vystúpili aj spevák rockovej skupiny Guns n' Roses, Axl Rose, či speváčka Alanis Morissett.

Jediná dcéra Elvisa skonala náhle, 12. januára, vo veku len 54 rokov. Príčinou jej smrti bola zástava srdca. Potom, čo v júli 2020 spáchal samovraždu jej syn Benjamin, sa s tým nedokázala zmieriť. Dlhodobý smútok a stres zaťažoval jej srdce, ktoré vypovedalo službu natrvalo. Avšak jediná dcéra Elvisa Presleyho po sebe zanechala dve maloleté deti. Má ich s 60-ročným Michaelom Lockwoodom, za ktorého sa vydala v roku 2006. O desať rokov neskôr sa rozviedli.

Finley a Harper sú s otcom od matkinej smrti a tvrdia, že nechcú byť s nikým iným. Súd na to prihliadol a rozhodol, že Lockwood bude ich výlučným opatrovateľom. Pred smrťou sa Lisa Marie o starostlivosť dcér delila.