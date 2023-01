V roku 2023 sa môžeme tešiť na ozajstné koncertné lahôdky: Tieto hviezdy zahrajú na Slovensku!

Po koronakríze sa opäť naplno rozbehol hudobný život v našej krajine a treba povedať, že také hviezdy, ako k nám zamieria v roku 2023, sme tu veru dávno nemali.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Lord Of The Rings in Concert

Kedy: 1. a 2. februára

Kde: Spoločenský pavilón, Košice a Refinery Gallery, Bratislava

Od veselých melódií hobitov cez nádherné lyrické piesne elfov až po hrozivé zvuky Mordoru. V Košiciach a až vo dvoch bratislavských koncertoch zaznie Oscarom ocenená hudba Howarda Shora zložená pre slávnu filmovú trilógiu Pán prsteňov. Čaká vás dvojhodinový koncert symfonického orchestra Lords of The Sound, zboru a sólistov!

Eros Ramazzotti

Kedy: 8. marca a 15. apríla

Kde: Steel Aréna, Košice a Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

Taliansky veterán je u nás ako doma a jeho koncerty sa vždy tešia veľkému diváckemu záujmu. Nečudo, že tento rok príde v rámci svojho turné Battito Infinito hneď dvakrát.