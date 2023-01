Drsná skladba Shakiry má dohru s Piquém: Neverník vracia úder! Čo spravil, vás dostane

Mal to byť jednoduchý príbeh! Španielsky futbalista Gerard Piqué (35) podviedol manželku Shakiru (45) s mladšou Clarou Chia Marti (23). Jedenásťročnému manželstvu tak nadobro odzvonilo.

Expartneri sa v závere roka dohodli na opatrovníctve svojich dvoch synov, súhlasili s predajom spoločnej barcelonskej nehnuteľnosti a šli od seba. Ibaže to by nebolo ono, keby sa to trochu neskomplikovalo!

Medzi láskou a nenávisťou je len tenká hranica! To sú slová kolumbijskej popovej speváčky, ktoré odzneli v jej novej ostrej skladbe s názvom Shakira: BZRP Music Sessions Vol. 53 venovanej Piquému a jeho mladému objavu. Pieseň, ktorá sa počas posledného týždňa stala hitom, však rozpútala ďalšie kolo svárov medzi expartnermi. „Vymenil si Ferrari za Twingo,“ spieva Shakira, pričom Claru prirovnáva k lacnejšiemu modelu auta značky Renault.

Piqué sa však zastrašiť nenávistnými odkazmi od Shakiry nedal. Do práce totiž v súvislosti s jeho projektom Kings League dorazil práve v Twingu. Hlavu nestrčil do piesku ani pred jej druhou narážkou s hodinkami: „Vymenil si Rolex za Casio.“ Futbalista tak teraz hrdo nosí na ruke hodinky od japonského výrobcu Casio. Na ich margo počas tlačovej konferencie dodal, že aspoň „vydržia celý život“.

Shakira, ktorá sa prirovnáva k vlčici, nesie Piquého neveru stále veľmi ťažko. Oveľa zdrvujúcejšie pre ňu je, že jej bývalá svokra Montserrat Bernabéu podľa nej až príliš ľahko prijala synov nový vzťah s Clarou. Speváčka tak nezostala nič dlžná ani Montserrat, ktorá je jej susedkou. Kolumbijská diva si na balkón postavila sochu bosorky v životnej veľkosti, ktorá svokre civí rovno do spálne.