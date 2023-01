Svetoznámy americký filmový režisér Steven Spielberg v stredu poukázal na vzostup antisemitizmu, ktorý podľa neho predstavuje celosvetový problém.

Vyjadril sa tak podľa Sky News na britskej premiére svojho najnovšieho filmu Fabelmanovci (2022). Podľa Spielbergových slov je antisemitizmus dlhodobo na vzostupe, a to zhruba od roku 2015.

"Je to zložitá otázka po celom svete, pretože nepochybne ide o systémový problém vo všetkých spoločnostiach, nielen v našej krajine (v USA), alebo tu v Spojenom kráľovstve. A je veľa dôkazov, že to tak skoro nezmizne, a to je desivé," povedal 76-ročný Spielberg pre Sky News.