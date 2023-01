Britney Spears sa čertí: Keby mohla vrátiť čas, toto by nikdy nedopustila

Tetovania jej nie sú cudzie. Speváčka Britney Spears (41) má na ruke novú ozdobu, ktorou sa však príliš chváliť nechce. Podľa jej slov totiž stojí za prd.

Pod ihlu šla popová hviezda už desiaty raz! Ako prezradila Britney pod videom na svojom instagramovom účte, k tetovaniu prišlo pred tromi dňami na havajskom ostrove Maui. Tetovač dokonca prišiel až do hotelovej izby, kde bola speváčka ubytovaná.

Hoci pôvodne bola pred ďalším prírastkom na koži nadšená, po ňom už však nie. „Nemôžem to ukázať, pretože to stojí za prd!!! Skutočne, vážne za prd,“ prezradila Britney. Na videu však predsa len ruku ukázala, no tetovanie pripomínajúce čierne srdiečko je také malé, že na prvý pohľad ho sotva vidno. Princezná popu je s výsledkom nespokojná a podľa vlastných slov si to bude musieť dať opraviť.

