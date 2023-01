Bývalý komorník lady Diany šokoval: Harry žiarli na Williama, pretože mal vždy menší párok!

Britské médiá sa bavia novým vyhlásením Paula Burrella, bývalého komorníka princeznej Diany. Ten totiž ponúkol svoje vysvetlenie toho, prečo princ Harry vydal memoáre Spare, v ktorých útočí na otca Karola III., ale hlavne na brata princa Williama.

Burrell tvrdí, že všetko začalo v mladosti, keď mal William vždy väčší párok ako Harry. Reč je však o tom na tanieriku pri raňajkách. 64-ročný Burrell sa denníku The Sun zveril: „Keď sa teraz obzriem späť, myslím, že som možno vnímal, aká dynamika sa medzi nimi odohráva. William mal vždy väčšiu porciu ako Harry. Raz som videl, ako opatrovateľka dala Williamovi na raňajky tri párky a Harry dostal len dva. A Harry sa pozeral na svoj tanier a povedal: Ako to, že dostáva tri? A ja dostanem len dva. Vždy dostal menšiu porciu. A tak sa pýtal: Ako to, že William dostáva tri? A opatrovateľka mu odpovedala: William sa potrebuje najesť viac ako ty. Raz z neho bude kráľ.“ Paul si na tento incident spomenul a povedal, že vidí, ako sa niekedy prejavovala raná rivalita medzi bratmi.

„Harry by sa zrejme upokojil a celú vec by ustál, ale musel sa s tou nerovnosťou stretávať aj vo svojej vlastnej domácnosti,“ dodal Burrell s tým, že Harryho tak trochu chápe. „V očiach matky si ale boli úplne rovní. Princezná ich oboch zbožňovala. Vidím však, že pre Harryho bolo ťažké vyrovnať sa so štandardom, ktorý nastavil William. Diana prosila Karola, aby neposielal Harryho na Eton (strednú školu), pretože sa obávala, že jej syn to bude mať v škole v bratovom tieni ťažké. Dianina prosba však nakoniec nepadla na úrodnú pôdu. Harry šiel na Eton a trpel tým, že bol neustále porovnávaný s Williamom. William bol bystrejší ako Harry a raz bude kráľom, ako sa s tým dá súťažiť? To je predsa jasné,“ uviedol ďalej Burrell.

Avšak Harrymu by teraz odporučil to, čo mu väčšinu života hovorila jeho matka Diana. „William bol odmeraný a stoický a všetko si tak nejako preberal. Harry však nie. Ten musel byť klaun, musel na seba vždy upozorniť. A často som počul, ako princezná cez celú miestnosť kričí: Pšššt, Harry, buď ticho. A tie slová som počul aj v posledných dňoch. Harry musí byť ticho, musí sa stíšiť. To je pravda. Mal by sa stíšiť,“ dodal Burrell.