Bagárová je do podnikateľa Lea zamilovaná až po uši: Krása, čo zverejnila! Nebudete sa vedieť vynadívať

Speváčka Monika Bagárová (28) má už nejaký ten čas po svojom boku novú lásku! Zápasníka MMA Makhmuda Macha Muradova vystriedal karlovarský podnikateľ albánskeho pôvodu Leonard Lekaj (31).

Po bolestivom rozchode, ktorým si prešla s Uzbekom Muradovom a otcom jej dcérky Rumie, našla teraz speváčka konečne šťastie. Dokazujú to aj jej slová, keďže Monika na adresu nového partnera nešetrí krásnymi vyznaniami. „Je veľmi chápavý a toho si strašne vážim a vlastne to máme nastavené veľmi pekne, obaja sme rozumní ľudia, ktorí vedia, čo je v živote dôležité, a ja som rada, že to jednoducho berie, zvláda a dokáže sa nad niektorými vecami zasmiať,“ zverila sa brunetka pre reláciu Showtime na Prime.

Najnovšie tiež zverejnila fotografiu, ktorá hovorí úplne za všetko. Bagárová je na nej v láskyplnom objatí svojho vyvoleného, pričom úsmevy majú od ucha k uchu. Už na prvý pohľad vidno, že speváčka bolestivé spomienky na rozchod hodila za hlavu a momentálne si vychutnáva zamilovanosť a všetko, čo k nej patrí.

Na rok, počas ktorého zažila poriadne vzťahové turbulencie, sa už pozerá s nadhľadom. „Ja by som povedala, že to bol možno môj najťažší rok. Prebehli obrovské zmeny v mojom živote. Bol veľmi veľmi smutný v jednej chvíli a potom vlastne zároveň ten najšťastnejší,“ dodala Monika, ktorá po boku nového partnera doslova žiari.