Už je s otcom v hudobnom nebi: Zomrela jediná Elvisova († 42) dcéra Lisa Marie Presley († 54)

Lisa Marie Presleyová, americká speváčka a jediná dcéra legendárneho "kráľa rokenrolu" Elvisa Preslyeho, zomrela vo štvrtok vo veku 54 rokov. Podľa agentúry AFP jej úmrtie potvrdila jej matka Priscilla.

Lisu Marie Presleyovú hospitalizovali v nemocnici v Los Angeles vo štvrtok po tom, čo podľa správ amerických médií utrpela zástavu srdca.

Správu o Presleyovej hospitalizácii ako prvý priniesol magazín TMZ, ktorý s odvolaním sa na nemenované zdroje blízke speváčke informoval, že do jej domu v meste Calabasas v okrese Los Angeles boli privolaní záchranári, ktorí ju po kardiopulmonálnej resuscitácii a podaní adrenalínu previezli do nemocnice.

Lisa Marie, ktorá sa narodila v roku 1968 - deväť mesiacov po svadbe svojich rodičov, pokračovala v šľapajach svojho otca a vybudovala si hudobnú kariéru.

Vydala tri albumy, pričom z jej debutového štúdiového albumu To Whom It May Concern z roku 2003 sa predali milióny státisíce kópií a získal vo všeobecnosti pozitívne recenzie.