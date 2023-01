Sekne s hereckou kariérou? Tom Hanks prehovoril o dôchodku: Jasnejšie to povedať nemohol

Tom Hanks je vždy veľmi nerád, keď mu novinári podsúvajú vek a naznačujú, že sa blíži dôchodok.

Naopak herectvo ho baví stále viac a chce v ňom pokračovať do konca života. Alebo aspoň do chvíle, kým o neho budú javiť záujem producenti. „Nie, nemám žiadnu túžbu odísť do dôchodku. Nepracujem pre samú prácu. Mám v tom veľké šťastie. Je to skvelé. S Ritou (manželkou, pozn. red.) o tom hovoríme stále, že existujú iba dva dôvody, prečo ísť do práce: Buď to bude dobré, alebo to bude zábava. Keď to nebude ani jedno, zostanem doma, kým to znova nepríde. Nemusím ale robiť vôbec nič,“ zveril sa Tom magazínu Variety.

Pokiaľ ide o ďalšie ambície, Hanks priznal, že by rád pokračoval v skúmaní svojich ambícií ako kameraman. „Hneď sa vrhnem späť do sveta kamier, ale uvidíme. Nebudem nič vylučovať. Pokiaľ mi nejaký skvelý režisér, ktorého si naozaj vážim, zavolá a pozve ma na kávu, neodmietnem ho,“ dodala hviezda filmu Forrest Gump.