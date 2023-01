Hollywoodska hviezda vyšla s pravdou von: Svaly kvôli steroidom?! Filmový Wolverine to už nevydržal

Herec Hugh Jackman sa dokázal kvôli úlohe Wolverina premeniť na horu svalov. Tie mali taký objem, že mnoho jeho fanúšikov nepochybovalo o tom, že si k ich rastu pomohol steroidnými hormónmi.

Austrálska hviezda to najnovšie poprela s tým, že anaboliká nikdy neužívala, ani kvôli ohromnému Wolverinovi. „Nie. Milujem svoju prácu a milujem Wolverina, musím si dávať pozor, čo tu hovorím, ale povedali mi, aké to má nežiaduce vedľajšie účinky, a ja som na to jasne odpovedal: ‚Ja to naozaj nemám rád.' Takže nie, jednoducho to dosahujem postarom,“ zveril sa Jackman v rozhovore pre CNN s tým, že kvôli svalom musí držať prísnu diétu plnú bielkovín a drieť v posilňovni dvakrát denne.

Hugh si má zopakovať rolu Wolverina vo filme Deadpool 3. „Naučil som sa, že sa to nedá uponáhľať. Naučil som sa, že to chce čas. Takže máme šesť mesiacov od chvíle, kedy dokončím jeden film, a kedy začnem natáčať tento. Nerobím žiadnu inú prácu. Budem sa venovať rodine a trénovať, to bude moja práca na šesť mesiacov. Teraz som naozaj fit. Na tom, že som na Broadwayi osem predstavení týždenne, spievam a tancujem, je jedna vec dobrá: som stále fit. Takže som zdravý a to je dobrý začiatok,“ dodal Jackman.