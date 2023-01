Po sexsymbole ani stopy! Aktuálne zábery Pamely Anderson vydesili fanúšikov: Je to vôbec ona?

Americká herečka a modelka Pamela Anderson (55) sa v 90-tych rokoch stala ženským sexsymbolom. Takmer okamžite ako sa obdarená blondínka dostala na výslnie, po nej začali túžiť muži po celom svete.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Slávu jej priniesla herecká rola v seriáli Baywatch, kde stvárnila sexi plavčíčku C. J. Parker, no rovnako aj pózovanie pre pánsky magazín Playboy. Neslávne známou sa tiež stala aj sexvideom so svojim vtedajším manželom Tommym Leem, ktoré uniklo v roku 1998 a ktoré opäť "ožilo" v nedávnom dokumente Pam And Tommy.

Ako Pamela Anderson vyzerá v súčasnosti si môžete pozrieť vo videu v minutáži od 0:50 - 0:54 a 1:48 až 1:50.

Práve vysvetlenie tohto pornoškandálu bude jednou z hlavných tém nového dokumentu, ktorý zachytáva búrlivý život Pamely Anderson. Minisériu s názvom Pamela, a love story z dielne Netflixu uvidia diváci už 31. januára.

"Pamela Anderson rozpráva o svojej ceste k sláve, vrtkavých vzťahoch aj známom škandále s erotickou nahrávkou. A na pretras prídu aj jej súkromné ​​videá a denníky," uvádza sa na stránke Netflixu, ktorý najnovšie nedočkavým divákom spríjemnil čakanie na dokument krátkym trailerom. "Chcem svoj príbeh po prvý raz vyrozprávať po svojom," hlási v upútavke Anderson, ktorej aktuálny vzhľad zaskočil nejedného fanúšika. Vyzerá to tak, že po sexsymbole a sne väčšiny mužov nezostalo ani stopy.