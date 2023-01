Český herec Jiří Lábus o nepríjemnej udalosti v električke: Ty debil, ja viem, že si to ty!

Český herec Jiří Lábus (72) prehovoril o svojom nepríjemnom, no možno aj vtipnom zážitku v pražskej električke. Snažil sa len pomôcť svojmu fanúšikovi, ktorý ho spoznal, no nedopadlo to dobre.

Slávny herec je známy tým, že rád jazdí električkou alebo metrom, za volantom auta ho videl veru málokto. Lábusa len poteší, keď ho na verejnosti niekto spozná a prehodí s ním pár slov. Ako píše český portál Aha!, na to, čo sa mu však nedávno stalo, len tak skoro nezabudne. Herec sa so zážitkom rozrozprával v rádiu Český rozhlas: "Nedávno som išiel električkou. Vedľa ma stál pán, telefonoval manželke a hovorí jej: Počúvaj, miláčik, ja ti musím povedať, že vedľa mňa stojí pán Lábus. Ja ti ho dám, on ti niečo pekné povie," hovorí Lábus, ktorému neznámy muž povedal, že žena v telefóne neverí, že stretol práve jeho. Bolek Polívka na spoločnej foto so svojimi tromi synmi: To sú ale fešáci! Vidíte tam podobu? "Tak ja som to zobral a povedal som: Dobrý deň, tu je Lábus. A ona: Ty debil, ja viem, že si to ty," znela reakcia z druhej strany telefónu, ktorá herca poriadne zaskočila. Žena si zrejme myslela, že si z nej partner vystrelil a len imituje hlas známeho herca. "Tak som mu ten telefón rýchlo vrátil. Bolo to veľmi nepríjemné, ale čo sa dá robiť," dodal Lábus.