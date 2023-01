Dajte si pozor, čo kupujete deťom: Niektoré hračky môžu byť smrteľne nebezpečné! Zábery budete pozerať cez prsty

Ak ste sa báli pri filme o bábike Annabelle či legendárnom Chuckym, teraz zažije ten pravý strach! Do kín prichádza novinka, pri ktorej budú i tí najodvážnejší fanúšikovia hororu zatvárať oči.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Hviezdou nervydrásajúceho filmu bude zázrak umelej inteligencie - bábika M3GAN. Ako každá hračka, i tento stroj sa stane najlepším priateľom dieťaťa, v prípade čerstvej novinky režiséra Gerarda Johnstona, dievčaťa Cady.

M3GAN je najmodernejšia androidová bábika, ktorú vyrobili Motor Animatronics s jemnosťou pohybov a mikro-výrazmi tváre. “Ale keď vstáva, chodí a robí všetky tie úžasné veci, musel ju obývať skutočný človek,” prezradil režisér zákulisné informácie s tým, že tak ušetrili balík peňazí, ktorý by si vyžiadali dokonalé počítačové efekty.

“V prvom rade dúfam, že sa diváci budú jednoducho zabávať,” povedal režisér Johnstone. ”A dúfam, že sa zhodnú na tom, že bábika je niečím celkom výnimočná a nová, čo sme ešte nevideli. Že sme posunuli hranice, pokiaľ ide o jej vzhľad, že je to ikona. Ale tiež dúfam, že diváci budú premýšľať o posolstve technológií. Ak vďaka filmu začnú ľudia o technológiách premýšľať o čosi viac, budem rád," opísal svoju novinku režisér.

Osemročná Cady, ktorú stvárnila talentovaná Violet McGraw, sa po tragickej autonehode, pri ktorej prišla o oboch rodičov, stala sirotou a dostala sa tak do opatery svojej tety techničky Gemmy. Sympatická bruneta, ktorej rolu zohrala Allison Williams, vyrába stroj M3GAN pre poprednú hračkársku spoločnosť, a tak jej starostlivosť o Cady prišla práve vhod. Môže na nej testovať funkčnosť desivej bábiky. Toto rozhodnutie však bude mať ďalekosiahle dôsledky. Ako sa neskôr ukáže, stroj spĺňa presne to, na čo bol stvorený - chrániť Cady. A M3GAN to robí bez váhania a cez mŕtvoly.

Novinku ostrieľaných majstrov filmovej hrôzy Jamesa Wana a štúdia Blumhouse si na kinovom plátne pozriete už 12 januára.