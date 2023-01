Prasklo tajomstvo známeho českého herca: Stal sa otcom! S priateľkou utajili tehotenstvo i pôrod

Je z neho otec! Českému hercovi Jiřímu Mádlovi (36) sa pred dvomi týždňami narodil vytúžený uzlík šťastia.

Prvé dieťa Jiřímu podľa Super.cz porodila nadaná výtvarníčka Andrijana Trpković (44) v nemocnici v pražskom Podolí, pričom tehotenstvo i pôrod sa dvojici podarilo dokonale utajiť. O tom, že umelkyňa nosí pod srdcom dieťa, vedeli len tí najbližší.

Hoci sa hercovi narodilo prvé dieťa, skúsenosti so starostlivosťou o bábätko už Jiří má z obdobia, keď, ako priznal, pre zložitejšie okolnosti pomáhal rodičom a vychovával vlastného brata. "Zobral som to ako svoju povinnosť a robil som to dobrovoľne. Začal som ho ako 11-ročný kúpať, prebaľovať, bral som si ho na víkendy, strážil som ho v noci," povedal nedávno herec pre Nový Čas.

Rolu otca si Mádl vyskúšal i vo filme Denník moderného fotra, kde okúsil, aké náročné je starať sa o bábätko. "Ha, zatiaľ je so mnou všetko v priadku, verím, že šanca je. Ženy sa mi páčia a vždy hovorím, že som pripravený," reagoval Mádl pred časom na otázku ohľadom rodičovských plánov do budúcna.