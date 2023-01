Náhly odchod detskej seriálovej hviezdy († 54): Rodina robí tajnosti ohľadom príčiny smrti

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Podľa portálu TMZ herca, ktorý sa stal hviezdou seriálu Eight is Enough, našli v jeho dome bez známok života. Člen Richovej rodiny pre portál neprezradil príčinu Adamovej smrti, vražda je však vylúčená.

Adam hral rolu Nicholasa Bradforda, najmladšieho syna v obľúbenom seriáli Eight Is Enough, ktorý bežal na obrazovkách v rokoch 1977 až 1981.