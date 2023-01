Harrymu zostali len oči pre plač: Na toto môže princ zabudnúť! Kráľ Karol III. bol k synovi nekompromisný

Doplatil na ostré reči! Ak sa princ Harry zúčastní korunovácie svojho otca kráľa Karola III., bude na ceremónii figurovať len ako obyčajný hosť bez špeciálnej role či funkcie.

Kráľ dal jasne najavo, že syna a jeho manželku pozve, aj keď si to národ nepraje. To však neznamená, že Harry či jeho manželka budú mať toho dňa nejakú zvláštnu funkciu. Dianin syn má jednoducho smolu a po ostrých vyjadreniach na členov svojej rodiny bude sedieť medzi menej významnými hosťami. „Za súčasného stavu nie je pre Harryho žiadna rola v službe prijateľná. Je to dôležitý okamih pre Harryho otca a ten chce, aby mu všetci prejavili úctu,“ cituje list Sunday Times zdroj z Buckinghamského paláca.

Zatiaľ však ešte nie je isté, či Harry na otcovu korunováciu vôbec pôjde. V rozhovore s Tomom Bradbym v televízii ITV na otázku, či príde na otcov veľký deň, odpovedal: "Je toho veľa, čo sa medzitým môže stať."