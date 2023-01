S čím ešte vyjde?! Harry prezradil, kedy a s kým mal prvý sex: Romantiku a nežnosti nečakajte!

Princ Harry vo svojich nových memoároch prezradil, že v roku 2001 prišiel o panictvo počas jednej veľmi rušnej alkoholickej noci.

Zúčastnila sa na nej staršia žena, ktorá mala rada "mladých žrebcov", ako uvádza mladší syn kráľa Karola III. Harry prijal jej výzvu, aby spolu šli za krčmu na pole. A tam s ňou súložil. Prvýkrát vo svojom živote. Harry tiež vo svojej knihe odhalil, že v sedemnástich prvýkrát užíval kokaín. V živote užíval aj marihuanu a skúšal lysohlávky.



Harry s týmto v knihe vyrukoval pri spomienke na stretnutie s jedným z bodyguardov kráľovskej rodiny. "Mal som podozrenie, že má na mysli moju nedávnu stratu panenstva, ponižujúcu udalosť so staršou ženou, ktorá mala rada mačo žrebcov a ktorá so mnou tak aj zaobchádzala. Zajazdil som rýchlo, načo mi hneď nafackala a poslala ma preč. Jednou z mojich mnohých chýb bolo, že som o to prišiel na poli, hneď za veľmi plnou krčmou. Určite nás niekto videl.“