Britská kráľovská pošta poctila legendárnu heavymetalovú kapelu: Prípíše sa k zoskupeniam ako Queen či Beatles

Britská kráľovská pošta (Royal Mail) poctila heavymetalovú kapelu Iron Maiden emisiou známok s fotografiami z koncertov skupiny z rokov 1983 až 2018 aj s jej maskotom.

Formácia okolo speváka Brucea Dickinsona a basgitaristu Stevea Harrisa tak patrí do úzkeho okruhu hudobných ikon, ktorým sa dostalo podobnej pocty. Konkrétne išlo o Beatles, Queen, Rolling Stones, Davida Bowieho alebo Eltona Johna.

"Len málo kapiel v dejinách rockovej hudby sa môže označovať za skutočné legendy rocku, ale presne to a ešte viac sú Iron Maiden," uviedla Royal Mail vo štvrtkovom oznámení. Zakladateľ Iron Maiden Harris na oficiálnom webe šestice uviedol, že členovia kapely boli najprv neschopní slova. Na ocenenia sú vraj veľmi pyšní.

Na ôsmich známkach sú fotografie z koncertov, na ďalších štyroch maskot Eddie, ktorý sa v rôznych obmenách objavil na všetkých obaloch albumov rockových veteránov a k videniu je aj na tričkách a ďalších fanúšikovských predmetoch spätých s kapelou. Britská pošta tiež ponúka zberateľom zarámované verzie známok a špeciálne sady suvenírov.

Skupina, ktorú preslávili piesne ako Run To The Hills alebo Fear Of The Dark, v máji vyrazí na turné The Future Past Tour. Predstaví sa aj v Prahe, kde má na 30. mája naplánovaný koncert v O2 aréne. Zaznieť by mali piesne z aktuálneho štúdiového albumu Senjutsu, z kultového albumu Somewhere In Time z roku 1986 a ďalšie klasické skladby.