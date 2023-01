Harry vyťahuje úplne všetko: Brat ma kvôli Meghan fyzicky napadol! Takto malo dôjsť k potýčke

Britský princ Harry vo svojej autobiografickej knihe opisuje, ako bol fyzicky napadnutý svojím starším bratom Williamom, princom z Walesu. Stalo sa tak v čase, keď sa vzťah oboch bratov rozpadol kvôli Harryho manželstvu s herečkou Meghan Markleovou, napísal The Guardian. Kniha nazvaná Spare (Náhradník) má vyjsť na budúci týždeň.

Konfrontácia sa podľa Harryho odohrala v roku 2019 v jeho londýnskom dome. William údajne vtedy o Meghan povedal, že je to s ňou "ťažké", že je "drzá" a "nevychovaná". Mladší brat mu na to povedal, že len "opakuje to, čo o jeho americkej manželke hovoria médiá". Hádka sa ďalej vyhrotila a Harry tvrdí, že William ho v jednej chvíli "chytil za golier, roztrhol mu retiazok... a zrazil ho na podlahu". Princ Harry pri konfrontácii utrpel zranenie chrbta.

Ako k úryvku z knihy poznamenal The Guardian, ide o jednu zo scén, ktorá pravdepodobne vyvolá v britskej kráľovskej rodine veľký rozruch. Obsah pamätí je síce prísne utajovaný, žiadny člen kráľovskej rodiny do knihy nemohol nahliadnuť, avšak spomínaný denník získal jednu kópiu.

Kniha opisuje život v kráľovskej rodine. Názov knihy, Spare alebo Náhradník, vychádza z toho, že v kráľovských a aristokratických kruhoch je prvý syn dedičom titulov, moci a bohatstva, zatiaľ čo druhý je náhradník, keby sa prvorodenému niečo stalo.