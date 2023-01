Russell Crowe zachránil nevinný život: Keď zistíte prečo a o koho ide, nezdržíte sa smiechu

Herec Russell Crowe ukázal veľké srdce! Hviezdneho "Gladiátora" dojal príbeh vrany – anglicky crow – ktorá sa volá Russell, a potrebovala operáciu oka.

Je zrejmé, že hollywoodsku hviezdu pobavilo to, že s vranou majú rovnaké meno. Ak by sme totiž preložili hercove priezvisko a vypustili posledné písmeno, vyšiel by nám preklad "vrana." Hviezdy herec preto neváhal a svojmu menovcovi pomohol.

Novozélanďan daroval deväťsto dolárov majiteľke vrany menom Russell. Helen Motteramová zo Spojeného kráľovstva si založila crowdfundingovú stránku v snahe získať peniaze na operáciu oka svojho miláčika. Na zákrok potrebovala 1 500 libier a i vďaka hercovi sa podarilo vyzbierať potrebné financie.

„Dnes sa stal vianočný zázrak, keď moja vrana Russell dostala úžasnú podporu od veľmi slávneho herca s veľmi podobným menom. Úprimne som tomu nemohla uveriť, keď som dnes otvorila svoje e-maily a kampaň bola splnená! To je neuveriteľné. Len sa modlíme za ďalší zázrak, aby jeho operácia dopadla dobre,“ napísala Helen na Facebooku. Operácia Russellovho oka prebehla 29. decembra úspešne. Vrana bude podľa lekárov žiť zase zdravý a plnohodnotný život.