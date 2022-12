Nikdy neuhádnete, ako bude silvestrovať Anthony Hopkins: Toto ste o legende netušili

Kým väčšina ľudí sa chystá osláviť príchod nového roku aspoň so šampanským, herecká legenda Anthony Hopkins (84) bude silvestrovať bez alkoholu. Už takmer pol storočia si nedal ani kvapku!

Len dva dni pred Silvestrom zverejnil sir Anthony Hopkins video, aby si pripomenul isté výročie. V ten deň pred 47 rokmi totiž prestal piť a vydržalo mu to dodnes.

Herec povedal, že v roku 1975 bol v zúfalej situácii a ak by pokračoval, čoskoro by sa zrejme upil na smrť. „Uvedomoval som si, že so mnou niečo nie je vôbec v poriadku, ale spočiatku som nevedel, že to je závislosť nazývaná alkoholizmus,“ povedal vo videu na sociálnej sieti.

„Ako alkoholik viem, že sú ľudia, ktorí s tým zápasia. Buďte k sebe milí a buďte hrdí na svoje životy,“ odkázal im herec, ktorý s pitím sekol ako 37-ročný. Pod videom mu gratulovali Alec Baldwin, Hugh Jackman či Naomi Campbell.