Brad Pitt sa v septembri 2016 na ceste z Francúzska domov do Los Angeles opil a omámil marihuanou, potom sa začal hádať s manželkou Angelinou Jolie a ich šiestimi deťmi.

Došlo k výmene hrubých slov a slávny herec vraj manželku aj niektorých synov fyzicky napadol. Všetko vyšetrovala FBI, ale nakoniec prípad nedala štátnemu zastupiteľstvu, pretože údajne nebol dôvod vzniesť obvinenia.

Angelina si to ale nemyslí a FBI už niekoľko rokov žaluje. Požaduje zverejnenie vyšetrovania a zdôvodnenie, prečo nebol jej exmanžel obvinený. Ona sama Brada obvinila z toho, že ju polial červeným vínom a že ju a starších synov napadol. On to poprel.