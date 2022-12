Z detskej hviezdičky obľúbeného vianočného filmu vyrástla sexi dračica: Nespoznáte ju!

Detskú hviezdu Miffy Englefield (23) z kultového vianočného filmu Prázdniny (The Holiday) by ste teraz už len ťažko spoznali.

Verní fanúšikovia tohto vianočného filmu poznajú Miffy ako malú Sophie. Už v pomerne mladom veku mala to šťastie a na jednej obrazovke sa ocitla spolu s hollywoodskymi legendami akými sú Cameron Diaz, Jack Black či Kate Winslet.

The Holiday’ actress Miffy Englefield was homeless before landing role https://t.co/nMxUYgbCxK pic.twitter.com/SXUElG1NEg — Page Six (@PageSix) December 28, 2019

Vychádzajúca hviezda bola známa svojimi blond vlasmi. Tomu však už dávno odzvonilo. Svojho plavého hára sa zbavila a nahradila ho dlhými čiernym vlasmi. Upustila aj od svojej nádejnej hereckej kariéry a vydala sa svetom hudby.

Deň pred Vianocami si Miffy spomínala na minulosť, keď sa spolu s rodinou vrátila na miesto, kde to celé začalo. Vrátila do mesta Shere v srdci Surrey, kde sa pred rokmi natáčal film The Holiday. Spolu so svojou rodinou navštívili mnoho ikonických lokalít z filmu, vrátane krásneho kostola. Rodinka zakončila deň chutným jedlom v známom Bielom levovi, kam išli Graham a Cameron vo filme na prvé rande.