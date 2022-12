Musk nevie odolať plastikám: Aha, ako sa za tie roky zmenil! Chirurg odhalil všetky zákroky

Plastický chirurg Richard Westreich tvrdí, že pri pohľade na fotky Elona Muska z posledných dvoch rokov a z prvého desaťročia tohto milénia je jasné, že tento miliardár zaplatil tisíce za plastické operácie.

Údajne si nechal minimálne štyrikrát transplantovať vlasy. Chirurgovia mu mali upraviť aj ovisnutú kožu na krku. Podľa Westreicha však Musk prekonal zákrok aj tento rok v lete.

„Myslím, že Elon sa postaral o svoje vlasy, oči a visiace kožu pod krkom. Začiatkom tohto roku vyzeral divne, keď ste mohli vidieť typ opuchu, ktorý vzniká po operácii krku. Odvtedy sa spamätal a nezdá sa, že by už mal pod krkom tú podivnú plnosť. Ak si nechal vykonať zoštíhlenie krku, mohlo ho to stáť až okolo 60 000 eur, ale možno sa tiež nechal zlákať k výplniam pod očami, čo stálo okolo 10 000 eur. Inak sa zdá, že tvar Elonovej vlasovej línie sa za tie roky zmenil najmenej štyrikrát, čo by stálo asi 40 000 eur,“ prezradil Westreich v exkluzívnom rozhovore pre denník The Sun.

Miliardár teda zaplatil za zákroky vyše 100 tisíc eur. Plastický chirurg dodal, že by ho neprekvapilo ani keby si Musk necháva vpichovať botox. "Nemyslím si však, že by Elon niečo prehnal, sú to veci typické pre muža, ktorý sa stal celebritou. Elon je teraz neustále na očiach verejnosti," dodal na záver Westreich.