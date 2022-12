Dráma v dome De Nira: Žena vošla dnu a chcela ukradnúť vianočné darčeky

V New Yorku v pondelok zatkli ženu, ktorá údajne vnikla do domu amerického herca Roberta De Nira a pokúsila sa ukradnúť darčeky spod jeho vianočného stromu.

TASR informuje podľa agentúry AFP. Policajti spozorovali 30-ročnú ženu, ako vchádza na Upper East Side v newyorskom Manhattane do domu De Nira približne o 02.45 h miestneho času (08.45 h SEČ), uviedol hovorca polície v New Yorku. Policajti vošli do hercovho domu a "v obývačke našli ženu, ako sa pokúša odcudziť majetok", dodal hovorca. Televízia ABC News informovala, že do svojej tašky si ukladala dary spod vianočného stromčeka.

Spravodajská televízia NBC News uviedla, že De Niro (79) v kúpeľňovom župane zišiel dolu po schodoch, až keď počul neobvyklé zvuky. Filmová hviezda počas incidentu neutrpela žiadne zranenia. Policajný hovorca pre AFP potvrdil, že podozrivá "bola za vlámanie zatknutá už mnohokrát". "Ženu odviedli do väzby bez toho, aby kládla odpor, a vznesú proti nej obvinenia," doplnil.

De Niro sa na Manhattane narodil a vyrastal tam. Je považovaný za jedného z najlepších amerických hercov, pričom získal dvoch Oscarov. Prvého za najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe za stvárnenie boxera Jakea LaMotta vo filme "Zúriaci býk" z roku 1980 a tiež za vedľajšiu úlohu v snímke "Krstný otec II".