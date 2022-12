Otec Britney Spears prelomil mlčanie: Prvé slová o opatrovníctve dcéry! Mohla prísť o život?

Prelomil mlčanie! Jamie Spears (70), otec slávnej speváčky Britney Spears (41), sa prvýkrát vyjadril k 13-ročnému poručníctvu nad dcérou, ktoré súd pred rokom zrušil. Stojí si za tým, že bez tohto opatrenia by dnes umelkyňa nebola medzi živými.

Svoju časť príbehu poskytol Jamie britským novinám Mail on Sunday. „Nie každý bude so mnou súhlasiť,“ povedal na margo poručníctva. „Boli to pekelné časy. Ale milujem svoju dcéru celým svojím srdcom a dušou. Kde by teraz Britney bola bez poručníctva? Neviem, či by bola nažive. Neviem,“ uviedol Jamie. Toto opatrenie však naďalej považuje za správne.

„Na jej ochranu, a tiež ochranu detí bolo poručníctvo skvelým nástrojom. Bez toho si nemyslím, že by dostala späť deti,“ dodal otec, pričom narážal na jej synov Jaydena (16) a Seana (17). S vnukmi však nie je už dlhší čas v kontakte, hoci mu obaja veľmi chýbajú.

Podľa jeho slov však ide o citlivú tému, ktorú nechce príliš rozoberať, aby ešte viac neranil Britney. Speváčka totiž v poslednom čase čelí ostrej kritike na sociálnych sieťach. Dôvodom sú jej polonahé fotky, ktoré si zvykla zverejňovať po skončení opatrovníctva.